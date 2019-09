Facebook

Die Parlamentsdirektion informiert anlässlich der Nationalratswahl am 29. September die Erstwähler über den anstehenden Urnengang. Ein "kompakter Informationsfolder" soll praktische Informationen zum Ablauf der Stimmenabgabe sowie zu den rechtlichen Prinzipien der Wahl bieten. Er ist online abrufbar oder über das Parlament zu bestellen.

Auch liegen die Folder bei den Info-Points des Parlaments, in der Demokratiewerkstatt sowie bei der Nationalratssitzung im September zur freien Entnahme auf, kündigte die Parlamentsdirektion an. Wer sich den Folder nicht ausdrucken will, kann ihn mittels E-Mail an info@parlament.gv.at bestellen.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bezeichnete in einer Aussendung die seit 2007 bestehende Möglichkeit, auf Bundesebene bereits mit 16 Jahren zu wählen, als "Erfolgsgeschichte". "Österreich nimmt damit eine Vorreiterrolle in Europa ein, die das politische Interesse der Jugendlichen steigert." Dieser Zeitpunkt der demokratischen Mitbestimmung habe "langfristig positive Auswirkungen auf Einstellung zur und das Bewusstsein für Politik und die damit verbundene Verantwortung innerhalb der Gesellschaft".

Umso bedeutsamer sei es, "das erforderliche Wissen zu den Wahlmodalitäten sowie der demokratischen Rechte des einzelnen, die damit einher gehen, aus erster Hand vermittelt zu bekommen", so der Nationalratspräsident.