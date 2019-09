Auf Südostafrika-Reise Papst: Kritik von Amerikanern ist für mich eine Ehre

Franziskus ist derzeit in Mosambik und reist dann weiter nach Madagaskar und Mauritius.

Heute in Mosambik: Papst Franziskus und Präsident Filipe Nyusi © APA/AFP/TIZIANA FABI

Papst Franziskus kann mit Kritik aus konservativen Kreisen in den USA gut umgehen. "Für mich ist es eine Ehre, wenn mich die Amerikaner angreifen", sagte Franziskus auf dem Flug von Rom nach Mosambik vor Journalisten. Das Zitat fiel gegenüber dem französischen Vatikankorrespondenten Nicolas Senèze, als er dem Papst am Mittwoch auf dem Flug sein Buch "Wie Amerika den Papst verändern will" überreichte.

Das Buch handle auch von dem früheren Washingtoner Vatikan-Botschafter und Papstkritiker, Carlo Maria Viganò, sagte Senèze der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag und bestätigte den Vorfall. Außerdem gehe es um reiche Amerikaner, die sich gegen Franziskus' Kurs stellten.

Papstsprecher Matteo Bruni betonte, die Bemerkung sei in einem "informellen Kontext" gefallen. Franziskus habe ausdrücken wollen, dass Kritik immer eine Ehre sei - "vor allem, wenn sie von anerkannten Denkern, und in diesem Fall aus einer wichtigen Nation kommt", zitierte die vatikanische Nachrichtenplattform Vaticannews Bruni.

In den USA gibt es einen wachsenden Widerstand erzkonservativer Kritiker gegen Franziskus' moderneren Kurs. Franziskus ist derzeit in Mosambik und reist dann weiter nach Madagaskar und Mauritius.