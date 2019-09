Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bolsonaro sagte Teilnahme an Amazonas-Gipfel ab © APA/AFP/EVARISTO SA

Brasiliens ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro hat seine geplante Teilnahme an einem Amazonas-Gipfel zu den verheerenden Waldbränden in der Region abgesagt. Bolsonaro müsse sich auf einen für nächste Woche anberaumten medizinischen Eingriff vorbereiten, sagte ein Regierungssprecher am Montag.

Bolsonaro müsse sich ab dem kommenden Freitag einer Flüssig-Diät unterziehen, sagte der Sprecher. Zum vierten Mal, seit er während seines Wahlkampfes vor einem Jahr niedergestochen wurde, muss Bolsonaro operiert werden. Bei dem Eingriff in Sao Paulo nächste Woche soll ein Narbenbruch behandelt werden. Bolsonaros Ärzte erklärten, der Präsident brauche anschließend eine zehntägige Erholungsphase.

Brände im Amazonasgebiet: Kampf gegen das Flammenmeer So sieht Regenwald aus, nachdem eine Feuerwalze durch ihn zog. (c) APA/AFP/CARL DE SOUZA (CARL DE SOUZA) Die Bevölkerung sowie Zehntausende Soldaten versuchen, die verheerenden Waldbrände im Amazonasbecken einzudämmen. (c) APA/AFP/CARL DE SOUZA (CARL DE SOUZA) Es bleibt beim Versuch: In Brasilien wüten die schwersten Waldbrände seit Jahren. (c) APA/AFP/CARL DE SOUZA (CARL DE SOUZA) Die Auswirkungen sind weitreichend - nicht nur für die örtliche Bevölkerung, sondern für den ganzen Planeten. (c) APA/AFP/CARL DE SOUZA (CARL DE SOUZA) Seit Jänner stieg die Zahl der Feuer und Brandrodungen im größten Land Südamerikas im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach Angaben der brasilianischen Weltraumagentur INPE um 78 Prozent auf mehr als 80.000 Brände. (c) APA/AFP/CARL DE SOUZA (CARL DE SOUZA) Betroffen waren meist Flächen in Privatbesitz, aber auch in Naturschutzgebieten und Ländereien der indigenen Bevölkerung brechen immer wieder Feuer aus. (c) APA/AFP/PABLO COZZAGLIO (PABLO COZZAGLIO) Neben der großflächig zerstörten Flora sind natürlich auch unzählige Tierspezies betroffen. (c) APA/AFP/PABLO COZZAGLIO (PABLO COZZAGLIO) Umweltschützer und indigene Gruppen werfen Brasiliens rechtem Präsidenten Jair Bolsonaro vor, ein Klima geschaffen zu haben, in dem sich Bauern, Holzfäller und Goldgräber zu immer weiteren Rodungen ermutigt fühlen. (c) APA/AFP/PABLO COZZAGLIO (PABLO COZZAGLIO) So sollen Medienberichten zufolge Bauern im Bundesstaat Para sich zu einem "Tag des Feuers" verabredet und große Waldflächen in Brand gesteckt haben. (c) APA/AFP/PABLO COZZAGLIO (PABLO COZZAGLIO) "Es besteht der Verdacht auf eine orchestrierte Aktion. Es gibt den Verdacht, dass das von langer Hand geplant wurde", sagte Generalstaatsanwältin Raquel Dodge. (c) APA/AFP/AIZAR RALDES (AIZAR RALDES) Die Feuer zu löschen ist geradezu unmöglich, zu entlegen, zu zahlreich, zu weit verstreut sind die Brandnester. (c) APA/AFP/AIZAR RALDES (AIZAR RALDES) "Wenn es so etwas gegeben hat, war es ein Einzelfall. Wir wissen nichts von einer orchestrierten Aktion", behauptet der Präsident des Verbands in Novo Progresso, Agamenon da Silva Menezes, der Nachrichtenagentur Agencia Brasil. (c) APA/AFP/AIZAR RALDES (AIZAR RALDES) Klicken Sie sich durch weitere Bilder aus dem Katastrophengebiet... (c) APA/AFP/AIZAR RALDES (AIZAR RALDES) (c) APA/AFP/AIZAR RALDES (AIZAR RALDES) (c) APA/AFP/AIZAR RALDES (AIZAR RALDES) (c) APA/AFP/AIZAR RALDES (AIZAR RALDES) (c) APA/AFP/AIZAR RALDES (AIZAR RALDES) (c) APA/AFP/AIZAR RALDES (AIZAR RALDES) (c) AP (Eraldo Peres) (c) AP (Eraldo Peres) (c) AP (Eraldo Peres) (c) APA/AFP/GAIZKA IROZ (GAIZKA IROZ) 1/22

Vertreter oder Verschiebung

Die Regierung in Brasilia erwägt, einen Stellvertreter zu dem Gipfel nach Kolumbien zu schicken oder um eine Verschiebung des Treffens zu bitten. Der Amazonas-Gipfel beginnt ebenfalls am Freitag.

Bei dem regionalen Gipfeltreffen sollte es um die schweren Waldbrände gehen, die derzeit im Amazonasgebiet wüten. Die Brände sorgen seit einigen Wochen für Streit zwischen Bolsonaro und internationalen Regierungen. Unter wachsendem Druck hatte Bolsonaro am Donnerstag ein Dekret erlassen, das das Abbrennen von Flächen für 60 Tage untersagt.

Waldbrände am Amazonas: Bilder der Katastrophe Verheerende Waldbrände im Amazonasgebiet Verheerende Waldbrände im Amazonasgebiet: "Die Situation ist dramatisch. Zwischen Januar und August gab es nach offiziellen Angaben 72.843 Waldbrände in Südamerika, Stunde um Stunde frisst sich das Feuer in die grüne Lunge unseres Planeten", sagt Jens Karg von Greenpeace. (c) AP (Leo Correa) Verheerende Waldbrände im Amazonasgebiet Die Dimension ist derart groß, dass man die Rauchschwaden selbst aus dem Weltall beobachten kann. (c) AP (Leo Correa) Verheerende Waldbrände im Amazonasgebiet Die Zerstörung des Amazonas ist auch für das Weltklima eine Belastung: "Sie führt zum Ausstoß enormer Mengen an Treibhausgasen, die sonst im Regenwald gespeichert würden", sagte Georg Scattolin von WWF Österreich. (c) AP (Andre Penner) Verheerende Waldbrände im Amazonasgebiet Das brasilianische Weltraumforschungsinstitut INPE hatte Anfang der Woche alarmierende Zahlen und Satellitenbilder von Waldbränden am Amazonas veröffentlicht. Demnach gab es in Brasilien seit Jahresbeginn bereits mehr als 76.000 Waldbrände - ein Zuwachs von 84 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. (c) AP (Andre Penner) Verheerende Waldbrände im Amazonasgebiet Nach Einschätzung von Umweltschützern haben Farmer die jüngsten Brände im Amazonasgebiet gelegt, um neue Weideflächen für ihre Viehherden oder Felder für den Sojaanbau zu schaffen. (c) AP (Leo Correa) Verheerende Waldbrände im Amazonasgebiet In Brasilien und anderen Städten Südamerikas demonstrieren tausende Menschen gegen den brasilianischen Staatschef Bolsonaro. (c) AP (Rebecca Blackwell) Verheerende Waldbrände im Amazonasgebiet Der brasilianische Häuptling Raoni Metuktire macht den brasilianischen Staatschef Jair Bolsonaro für die Feuer im Amazonasgebiet verantwortlich. "Er will mit dem Wald Schluss machen, mit uns", sagte Raoni. (c) AP (Victor R. Caivano) Verheerende Waldbrände im Amazonasgebiet Die Katastrophe in Südamerika hat auch mit dem Konsumverhalten in Europa zu tun - vor allem der Heißhunger auf Steaks und Koteletts befeuert die Abholzung und Brandrodung großer Flächen im Amazonasgebiet. (c) AP (Matilde Campodonico) Verheerende Waldbrände im Amazonasgebiet Das Amazonasgebiet ist nicht nur die grüne Lunge der Welt, sondern auch ein gigantischer Ressourcenschatz, der Begehrlichkeiten weckt: Im Regenwald lässt sich gutes Geld verdienen mit Rindfleisch und Soja, Energie und Gold. (c) AP (Martin Mejia) Verheerende Waldbrände im Amazonasgebiet Die Welternährungsorganisation FAO macht die Umwandlung in Weideland für 80 Prozent der Verluste an Regenwald in der Amazonasregion verantwortlich. (c) AP (Leo Correa) Verheerende Waldbrände im Amazonasgebiet In den vergangenen Jahren ist die Fleischproduktion in Brasilien explodiert - rund 200 Millionen Rinder leben heute in dem größten Land Südamerikas. Mehr dazu lesen Sie hier. (c) AP (Leo Correa) Verheerende Waldbrände im Amazonasgebiet Greenpeace-Experte Karg sagt: "Denn Verantwortung für die Brände, die Abholzung, die Umweltverbrechen am Amazonas, haben Namen und Adresse: Die Regierung Bolsonaro." (c) AP (Leo Correa) 1/12

Soforthilfe zunächst abgelehnt

Zuvor hatte Bolsonaro von den G7-Staaten bewilligte Soforthilfen für die Bekämpfung der Brände abgelehnt. Später lenkte er ein und erklärte, die Hilfe unter bestimmten Bedingungen akzeptieren zu wollen.

Umweltschützer machen Bolsonaro dafür verantwortlich, dass Rodungen und Brände im Amazonasgebiet in diesem Jahr massiv zugenommen haben. Der Staatschef ist eng mit der brasilianischen Agrarlobby verbündet und hat Umweltschutzauflagen gelockert.