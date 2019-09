Kurz im Sommergespräch"Alles hat rechtskonform stattgefunden"

Facebook

Sebastian Kurz im ORF-Sommergespräch © APA/HERBERT NEUBAUER

Unter dem Eindruck von jüngsten Enthüllungen des „Falter“, dass die ÖVP auch in diesem Wahlkampf die erlaubte Wahlkampfobergrenzen von rund sieben Millionen Euro überschreiten wolle, war ÖVP-Chef Sebastian Kurz zu Gast im ORF-Sommergespräch bei Tobias Pötzelsberger. Laut „Falter“ wolle die Volkspartei neun Millionen Euro ausgeben. Basierend auf Excel-Dateien will die ÖVP, so die Wochenzeitung, 6,35 Millionen Euro als Wahlkampfspenden ausweisen, 2,62 Millionen sollen nicht eingerechnet werden. Bekanntlich müssen nur jene Kosten eingerechnet werden, die nach dem Stichtag zu Buche schlagen.