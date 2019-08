Facebook

Die Grünen präsentieren heute Ihre Programm zur Nationalratswahl.

Die Partei unter Werner Kogler - der die Grünen schon bei der für sie erfolgreichen Wahl zum Europaparlament angeführt hat - kämpft am 29. September um den Wiedereinzug in den Nationalrat. 2017 hatten die Grünen die Vierprozentschwelle zum Wiedereinzug in den Nationalrat mit 3,8 Prozent der Stimmen verpasst.

Aktuellen Umfragen zufolge sollten die Grünen nach der Wahl aber wieder im Nationalrat vertreten sein. Aktuell liegen sie in der Sonntagsfrage bei rund zwölf Prozent-

Wir übertragen live: