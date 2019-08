Facebook

Norbert Hofer im Gespräch mit Tobias Pötzlsberger ©

Es war eine schwierige Woche für die FPÖ und ihren designierten Parteichef Norbert Hofer. Sein Vorgänger Heinz-Christian Strache deutete knapp vor dem Sommergespräch an, in die Politik zurückkehren zu wollen. Was würde der künftige Nachfolger Straches sagen? Hofer entschied sich zum harten Schnitt. „Vor einer Rückkehr müssen alle rechtlichen Dinge geklärt sein“, sagte er. Entweder durch Einstellung oder durch Freispruch. Ob er sich damit durchsetzen werde können, fragte Tobias Pötzelsberger. „Es muss so sein“, erwiderte Hofer.