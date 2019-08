Facebook

Putin und die Nachtwölfe © (c) APA/AFP/Sputnik/ALEXEI DRUZHININ

Der russische Präsident Wladimir Putin hat auf der Krim mit Mitgliedern des nationalistischen Motorradclubs "Die Nachtwölfe" für Fotos posiert. Putin besuchte anlässlich der "Babylon's-Shadow-Motorradshow" am Samstag die Hafenstadt Sewastopol, hielt vor den versammelten Nachtwölfen eine kurze Ansprache und rollte dann an der Spitze einer Parade von Motorrädern am Steuer eines Zweisitzers über die Straßen.

Die Nachtwölfe wurden 1989 kurz vor dem Zerfall der Sowjetunion gegründet. Wiederholt brachen Nachtwölfe-Abordnungen von Moskau nach Berlin auf, um den Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland zu feiern. Das Club-Motto lautet: "Wo wir sind, ist Russland."

Von Putin sind diverse kuriose Fotos in Umlauf. Im Juli 2013 präsentierte er sich mit einem angeblich 21 Kilogramm schweren Hecht, den er nach Angaben des Kreml in Sibirien gefangen hatte. Im August 2009 ließ er sich im Sommerurlaub beim Schwimmen im Butterfly-Stil ablichten und ritt mit Sonnenbrille und nacktem Oberkörper durch die Taiga. Der ehemalige KGB-Agent und Träger eines schwarzen Judo-Gürtels flog aber auch schon einmal mit einem Kampfflugzeug nach Tschetschenien und tauchte in einem Tiefseeboot auf den Grund des Baikalsees. In Sibirien betäubte er mit einem Pfeilschuss einen Tiger.