SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bei einem Wahlkampftermin am Wiener Naschmarkt © APA/HANS KLAUS TECHT

Nach der FPÖ entdeckt nun auch die SPÖ das Schnitzel als Wahlkampfthema - wenn auch in anderem Zusammenhang. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner erklärt am Samstag via Twitter: "Das Schnitzel darf nicht zum Luxus werden!".

Konkret stellt Rendi-Wagner einen Zusammenhang zwischen "fairen Preisen für die Bauern, Tierschutz und leistbarem Fleisch" her - wie das alles in Zukunft auf einen Nenner zu bringen ist, erklärt die SPÖ in diesem Moment aber nicht:

Die heimische Landwirtschaft ist klein-strukturiert und produziert Fleisch in Top Qualität. Darauf sind wir stolz! Entscheidend sind faire Preise für die Bauern, Tierschutz und leistbares Fleisch. Denn das Schnitzel darf nicht zum Luxus werden! — Pamela Rendi-Wagner (@rendiwagner) August 10, 2019

Erst diese Woche hat der Weltklimarat der Vereinten Nationen festgestellt, dass Ernährung - und besonders die globale Lust am Fleischessen - einer der Treiber des menschgemachten Klimawandels ist.