Matteo Salvini © APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

In der Regierungskrise in Italien sollen in der kommenden Woche auch die Vorsitzenden der Fraktionen der Abgeordnetenkammer in Rom zusammenkommen. Kammerpräsident Roberto Fico hat den Termin für Dienstagmittag anberaumt, berichtet die Nachrichtenagentur ANSA. Am Montag sollen bereits die Fraktionsvorsitzenden des Senats zusammenkommen.

Die Treffen sind entscheidend für die weiteren Schritte auf dem Weg zu einer möglichen Neuwahl. Die rechte Lega von Innenminister Matteo Salvini hat angekündigt, im Senat einen Misstrauensantrag gegen die Regierung des parteilosen Giuseppe Conte zu stellen. Um darüber abzustimmen, müssen die Abgeordneten aber aus der Sommerpause geholt werden. Salvini hatte die Koalition aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung am Donnerstag in eine Krise gestürzt.