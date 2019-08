Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache nutzte angeblich seine Kontakte und bot Journalisten per SMS Interview-Termine mit seiner Frau an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS KLAUS TECHT

Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) unterstützt seine Frau Philippa im Wahlkampf. Die Tierschutzbeauftragte der Freiheitlichen Partei kandidiert auf dem dritten Platz der Wiener FPÖ-Landesliste für die kommende Nationalratswahl - und hat dafür wohl einige Termine zu absolvieren. Dazu will ihr Gatte sie begleiten und sie promoten. Laut "Kronen Zeitung" und "Österreich" nutzte Strache sogar seine Kontakte und bot Journalisten per SMS Interview-Termine mit Philippa an.

Josef Cap kämpft um Vorzugsstimmen

Ex-SPÖ-Klubchef Josef Cap will zurück ins Parlament. Das berichtete das Portal oe24.at am Freitag. Cap kandidiere in seinem Wahlkreis Wien Nord-West an vierter Stelle, hieß es in dem Bericht. Der bekannte Redner sammelt offenbar Vorzugsstimmen, um nach seinem Ausscheiden aus dem Parlament im Jahr 2017 nun ein Comeback hinzulegen.