Neun Millionen Euro investierten die Ministerien zuletzt in insgesamt 181 Studien – die Neos fordern Zugang für alle zu den Resultaten.

Niki Scherak, Vize-Klubchef der Neos, fordert ein modernes „Informationsfreiheitsgesetz" © APA/HANS PUNZ

Die stolze Summe von 9,9 Millionen Euro hat die Bundesregierung in der Zeit zwischen Juni 2018 und Sommer dieses Jahres für unterschiedlichste Studien ausgegeben. 9,7 Millionen Euro waren es von August 2017 bis Juni 2018. In der Tendenz wandten die Ministerien zuletzt sogar weniger Geld auf als früher, denn von Sommer 2015 bis Sommer 2016 waren es knapp 17 Millionen aus öffentlichen Geldern, die in die Erhebung und Bewertung von Fakten investiert wurden.