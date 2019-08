Die SPÖ schaltete im Angesicht der nahenden Nationalratswahlen den Turbo ein und investiert auf Teufel komm raus in die sozialen Medien. Bei der Zahl der Interaktionen konnte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im Juli ÖVP-Chef Sebastian Kurz abhängen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS KLAUS TECHT

In den Sozialen Medien ist eine von mehreren "Währungen" die Zahl der Interaktionen, also die Messung, wie oft die Anhänger auf Postings reagierten. In Bezug auf diese Währung hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ÖVP-Obmann Sebastian Kurz nun überholt, wie das Medienmagazin "Horizont" berichtet.