Dass die Wiener Partei Heinz-Christian Strache noch Dienstwagen und Personenschutz bezahlt, begründete dessen Nachfolger Norbert Hofer mit der Gefährdungslage. Dass sich Strache womöglich als Spitzenkandidatin in Wien bewerbe, sei sein gutes Recht.

Hofer in der ZiB 2

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Norbert Hofer © AP

Dürfen es auch weniger als 20 Prozent für die FPÖ sein, wenn es um eine Regierungsbeteiligung geht? Das wollte ORF-Anchorman Armin Wolf in der ZiB 2 von Montag von FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer wissen. Denn der Tiroler Landesparteichef hatte sich auf diese Marke festgelegt.

Hofer: "Ja, denn wir müssen so stark werden, dass sich schwarz-grün nicht ausgeht." Auf Nachfragen präzisierte er dann, bei einem Wahlergebnis, das nur leicht darunter liege, werde sich die FPÖ nicht aus der Ziehung nehmen.

Blaue Hoffnung

Nicht festlegen lassen wollte sich Hofer auf die Frage, ob ein Ministeramt für Herbert Kickl Bedingung sein werde für eine Koalition mit der ÖVP. Kickl habe in der Funktion des Innenministers das umgesetzt, was sich die ÖVP jetzt auf die Fahnen hefte. "Für mich wäre es schwer verständlich, dass die Partei, die seine Politik lobt, ihn nicht mehr haben will." Er gehe davon aus, dass es dabei nicht bleiben werde.

Dass das Nein zum Rauchverbot - eine Bedingung der FPÖ in Zeiten der türkis-blauen Koalition - nun Geschichte ist, hat Hofer akzeptiert. Er hoffe nur, dass es noch Ausnahmen für Nachtlokale bzw. Diskotheken geben kann.

Einsicht und Zynismus

In die Enge trieb Armin Wolf den Nachfolger des ehemaligen Parteivorsitzenden Heinz-Christian Strache mit der Frage, was dazu führen könnte, dass dieser trotz seiner Aussagen im Ibiza-Video neuerlich Spitzenkandidat, nämlich für die FPÖ-Wien bei der nächsten Gemeinderatswahl, wird. Strache habe, wie jeder, die Möglichkeit, sich zu bewerben. Bis es soweit sei, werde noch viel Wasser die Donau hinunterfließen.

Im persönlichen Gespräch zeige Strache jedenfalls viel Einsicht, meinte Hofer, Dass man das nach außen hin nicht merke, Strache im Gegenteil Scherze über seine Sager im Ibiza-Video mache, erklärte Hofer mit "Zynismus, den man jedem Politiker zugestehen muss, auch ihm".

Dienstwagen und Personenschutz

Schwer fiel es Hofer auch zu begründet, warum die Wiener Partei nach wie vor einen Dienstwagen sowie den Personenschutz finanziert. Straches Bekanntheit, verbunden mit der Gefährdungslage, den Morddrohungen, die die Familie mit betreffen, sei offenbar der Grund: "Schutz ist wichtig", darum müsse man sich kümmern.