Trotz eskalierender Polizeigewalt formiert sich in der russischen Hauptstadt eine neue Straßenopposition. Putin ernsthaft gefährden kann sie nicht.

Über 1300 Festnahmen in Moskau

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei nimmt in Moskau einen Demonstranten © (c) APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV (KIRILL KUDRYAVTSEV)

Der Protest-Samstag in Moskau hatte sehr verschiedene Gesichter. In der Stoleschnikow-Gasse drängten sich vergnügte Demonstranten um eine Eisverkäuferin, ein paar Straßen weiter half ein Einsatzpolizist einem Mädchen über einen Zaun. Aber seine Kollegen droschen vielerorts wütend mit Gummiknüppeln auf Schultern und Köpfe ein, zwangen eine junge Frau mit blutüberströmten Hals in einen Polizeibus, andere Festgenommene wurden friedlich abgeführt oder brutal über den Asphalt gezerrt. „Die Behörden haben mit beispielloser Härte auf die nicht genehmigte Protestaktion reagiert“, resümiert das Wirtschaftsportal forbes.ru. Nach Angaben der Rechtsschutzgruppe OWD-Info wurde die Rekordzahl von 1373 Menschen festgenommen, 25 dabei verprügelt. Die Polizei meldet nur 1074 Festgenommene – und zwei durch Pfefferspray verletzte Beamte.