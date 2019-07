ÖVP-Chef Kurz tischt neuen Aspekt in der Schredder-Affäre auf. Auf den Druckern wurden geheim zu haltende Protokolle des EU-Vorsitzes ausgedruckt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kurz ©

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat sich nach seiner Rückkehr aus den USA erstmals zur Schredder-Affäre geäußert. Dass einer seiner engsten Mitarbeiter fünf Festplatten bei einer privaten Firma schreddern ließ, habe er nicht gewusst. Dass dieser unter falschen Namen getan habe und aufs Zahlen vergessen habe, sei nicht in Ordnung gewesen: „Er hat Mist gebaut, ich hätte es nicht so gemacht“, so Kurz im Interview auf Servus-TV.