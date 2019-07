Langjähriger ORF-Journalist, TV-Manager und "Kurier"-Chefredakteur will für die Neos in den Nationalrat einziehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helmut Brandstätter © APA/GEORG HOCHMUTH

Nun ist es also offiziell: Der frühere "Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter verlässt den Journalismus, um bei den NEOS anzudocken. Der langjährige Medienmacher, der sich selbst als "Bürgerlichen mit christlich-sozialem Hintergrund" beschreibt, erhält den zweiten Platz auf der pinken Bundesliste. Zum Einstieg in die Politik veröffentlichte er eine Abrechnung mit Türkis-Blau in Buchform.