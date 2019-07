Facebook

Übergangs-Familienministerin Ines Stilling will noch vor der Nationalratswahl Ende September die Regeln harmonisieren, nach denen Krisenpflegeeltern, die in ernsten Situationen Kinder von ihren Familien zur Betreuung übernehmen, Kindergeld bekommen.

Weil Krisenpflegegeld Ländersache ist, gäbe es derzeit massive Unterschiede, erklärt Stilling im ö1-Morgenjournal: Von knapp über 300 Euro bis zu rund 1000 Euro im Monat reiche derzeit die Spanne.

Um einheitliche - und, geht es nach ihr, gleich hohe - Leistungen für alle Familien zu erreichen, führt Stilling derzeit einerseits Gespräche mit den Ländern. Andererseits verhandelt sie mit den Parteien, um eine gesetzliche Lösung zu finden.

Kompliziert werde diese dadurch, dass Stilling will, dass sowohl die Pflege- als auch die natürliche Familie in so einem Krisenfall gleichzeitig Kindergeld beziehen können. Das ist derzeit nicht vorgesehen - und könnte verfassungsmäßig schwierig werden, weil normalerweise der Grundsatz gilt, für dasselbe Kind darf nur einmal Betreuungsgeld bezogen werden.