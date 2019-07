Facebook

Hermann Schützenhöfer, Spitzenkandidat der ÖVP bei der Landtagswahl 2020 tritt für eine türkis-rote Koalition nach der NR-Wahl ein © Ballguide

"Wir haben gezeigt, was möglich ist, wenn SPÖ und ÖVP vertrauensvoll zusammenarbeiten", verweist der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) in einem Interview in der "Kronen Zeitung" auf die Regierungszusammenarbeit in seinem Heimbundesland. Er tritt für eine Koalition aus ÖVP und SPÖ nach der Nationalratswahl ein.

>> Schützenhöfer: "Offenbar vorbereitete SPÖ-FPÖ-Koalition" <<

Bevor es zu einer neuen "großen Koalition" kommt, müssten in der SPÖ freilich "gemäßigtere Kräfte" wieder die Oberhand gewinnen, kritisiert der LH die derzeitige Führung wegen der Abwahl der VP-geführten Bundesregierung.

In Richtung FPÖ meint Schützenhöfer, sich zu wünschen, dass die Freiheitlichen irgendwann zu einer staatstragenden Partei werden: "Aber sie hat zuletzt auf Ibiza leider nachhaltig das Gegenteil bewiesen."

>> Schützenhöfer: "Nicht alles, was rechtlich gerade noch nicht verboten ist, ist auch moralisch vertretbar" <<

Der steirische FP-Landeschef, Ex-Minister Mario Kunasek reagierte spöttisch. Schützenhöfer ("Einer, der nicht bekannt ist, aus der Deckung zu kommen - sonst wird man nicht 50 Jahre in der Politik überleben") würde nur die "alte, verkrustete schwarze VP" vertreten. Schwarzrot wäre eine "Koalition des Stillstandes", meinte der Politiker auf Facebook.