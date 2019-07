Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein schlägt Österreichs derzeitigen EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP) für eine weitere Amtszeit vor. Nun sind die Parteien im EU-Hauptausschuss des Parlaments am Zug.

© AP

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein schlägt den derzeitigen österreichischen EU-Kommissar Johannes Hahn (ÖVP), derzeit zuständig für Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen, für eine weitere Amtszeit vor. Der ehemalige Wissenschaftsminister ist bereits seit 2010 EU-Kommissar.

In einer am Donnerstag an die Medien übermittelten Stellungnahme schreibt Bierlein: "Im Lichte der bisherigen Gespräche mit den im Nationalrat vertretenen Parteien beabsichtige ich, der Bundesregierung vorzuschlagen, vorbehaltlich des Einvernehmens mit dem Hauptausschuss des Nationalrates, den bisherigen Kommissar für Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen, Bundesminister a.D. Dr. Johannes HAHN, als österreichisches Mitglied der Europäischen Kommission zu nominieren."

Die Nominierung muss nun im Hauptausschuss des Nationalrats diskutiert werden; eine Mehrheit für Hahn ist wahrscheinlich: seine Partei, die ÖVP, und die FPÖ, die ein Ja für Hahn bereits angedeutet hat, haben gemeinsam eine Mehrheit.