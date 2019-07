Parteichefin Rendi Wagner will den türkis-blauen Weg beenden. Gremien beschließen die Bundesliste. Man sieht sich derzeit "unter dem Wert geschlagen".

Pamela Rendi-Wagner: Mit Optimismus in die Wahl © APA/HERBERT NEUBAUER

Die SPÖ schließt ihre Kandidatenauswahl für die Nationalratswahl ab. Heute, Mittwoch, tagen in Wien Bundesparteipräsidium und -vorstand, um die Nominierungen für die Bundesliste vorzunehmen. Gewählt werden die Kandidaten dann in einem Bundesparteirat am Samstag. Vor Beginn der Gremiensitzungen zeigte sich die Parteispitze offensiv optimistisch.

Sie freue sich auf den Wahlkampf, erklärte Parteichefin und Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner vor Beginn der Sitzungen im SPÖ-Klub am Heldenplatz: "Es ist wichtig, dass der türkis-blaue Weg nach dem 29. September nicht fortgesetzt wird." Vizeklubchef Jörg Leichtfried sah die Partei gut aufgestellt. "Ich finde, wir werden derzeit unter unserem Wert geschlagen", meinte er. Das Ziel sei klar, man wolle die erste sozialdemokratische Bundeskanzlerin stellen.

Das ist die Reihung, die beschlossen werden soll:

1 Rendi-Wagner

2 Wimmer

3 Bures (LL)

4 Drozda

5 Heinisch-Hosek

6 Leichtfried (LL)

7 Herr

8 Muchitsch

9 Hammerschmid (LL)

10 Lindner

11 Duzdar

Zuversichtlich zeigte sich auch Gewerkschafts-Präsident Wolfgang Katzian. Eine Kanzlerin Rendi-Wagner sei "selbstverständlich" realistisch. Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda meinte: "Die Stimmung ist gut, wir haben den Tiefpunkt hinter uns und schauen sehr optimistisch nach vorne." Man habe eine "tolle Liste".