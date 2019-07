Facebook

Flüchtlingsboot im Mittelmeer (Sujetbild) © AP

Nachdem das NGO-Schiff "Alex" am Donnerstag 53 Migranten aus libyschen Gewässern gerettet hat, ist ein maltesisches Militärschiff unterwegs, um die Flüchtlinge abzuholen. Diese sollen auf Malta gebracht werden. Dafür will Italien 55 andere Migranten aufnehmen, die sich derzeit auf Malta befinden, wie die maltesische Regierung in einer Presseaussendung mitteilte.

Die Vereinbarung sei in einem "europäischen Geist der Kooperation und des guten Willens zwischen Malta und Italien" besiegelt worden, hieß es in der Mitteilung weiter. Zuvor hatte der italienische Innenminister Matteo Salvini nach eigenen Angaben mit dem maltesischen Regierungschef Joseph Muscat telefoniert.