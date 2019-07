Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Angela Merkel empfing Sebastian Kurz im Kanzleramt in Berlin. Davor ließ der ÖVP-Chef kein gutes Haar am „Hinterzimmerdeal von Osaka“, den die deutsche Kanzlerin eingefädelt hatte © APA/ÖVP/ARNO MELICHAREK

Dass Sebastian Kurz den Wahlkampf unterbrochen hat, um sich zwischendurch wieder einmal der Europapolitik zuzuwenden, diese Erzählung stimmt in der Form nicht. Am Vortag weilte er noch im burgenländischen Leithaprodersdorf, heute Abend steht eine große türkise Party in der Werft von Korneuburg auf der Agenda. Gestern flog der Ex-Kanzler in die deutsche Hauptstadt. Mit an Bord Fotografen und Kameraleute, die die Bilder von den schillernden Berliner Terminen in die Heimat liefern sollten, um die Weltläufigkeit des wahlkämpfenden ÖVP-Chefs unter Beweis zu stellen.