Ein Soldat der Delegation des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ist auf dem Weg zum G-20-Gipfeltreffen in Osaka mit 39 Kilogramm Kokain im Gepäck festgenommen worden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/BRAZILIAN PRESIDENCY/MAR

Ein Soldat der Delegation des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ist auf dem Weg zum G-20-Gipfeltreffen in Osaka mit 39 Kilogramm Kokain im Gepäck festgenommen worden. Der 38 Jahre alte Unteroffizier sei am Dienstag bei einer Zwischenlandung im spanischen Sevilla mit den Drogen erwischt worden, berichtete die Zeitung "El País" am Mittwoch unter Berufung auf Quellen der Guardia Civil.

Bolsonaro bestätigte die Festnahme auf Twitter. Die Drogen seien bei einer routinemäßigen Gepäckkontrolle entdeckt worden, hieß es. Der Verdächtige habe sich offensichtlich in Sicherheit gewogen und die insgesamt 37 Päckchen, die jeweils etwas mehr als ein Kilo Kokain enthielten, nicht einmal zwischen Kleidern versteckt, hieß es. Der Soldat war mit einem Reserveflugzeugs nach Japan unterwegs, Bolsonaro selbst war an Bord einer anderen Maschine.