Das Problem mit der Parteienförderung sei jetzt zu lösen, "sonst wird man es nicht mehr los", sagt RH-Chefin Margit Kraker. Sie appelliert an die Parteien, über den eigenen Schatten zu springen und dem Rechnungshof die Einsicht in die Bücher zu ermöglichen.

RH-Präsidentin Margit Kraker © Kogiku

15 verschiedene Vorschläge zur Reform der Parteienförderung liegen im Parlament. "Wie realistisch ist es, dass die Parteien noch über den Sommer zu einem gemeinsamen Beschluss finden", fragte Armin Wolf Rechnungshofchefin Margit Kraker in der ZiB 2. Ihre Antwort: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Problem ein für allemal zu lösen, sonst wird man es nicht mehr los."

Kraker will für den Rechnungshof die Möglichkeit, auch Einsicht in die Bücher der Partei zu nehmen. "Diesbezüglich sind die Parteien noch zurückhaltend." Aber: "Der Rechnungshof kann Licht ins Dunkel bringen. Er kann dafür sorgen, dass die Bürger wieder Vertrauen haben."

Für das Kontrollrecht des Rechnungshofes braucht es eine Verfassungsmehrheit, also zwei Drittel der Stimmen im Parlament. Sie sitze im TV, um allen "zu erklären, wie wichtig das ist, da muss man über den eigenen Schatten springen, nicht nur den Schaden für die anderen sehen und den eigenen Vorteil. Alles andere ist eine Scheindebatte."

Krakers Hoffnung: Dass die Übergangsregierung, die ja aus lauter Experten bestehe, dem Parlament hilft, zu einem gemeinsamen Weg zu finden, indem sie eine eigene Initiative startet, den Druck auf das Parlament erhöht. "Das ist ein Thema, das Konsens und Expertise braucht."

Gestückelte Spenden, wie sie die ÖVP verbuchte, müssten eigentlich auch an den Rechnungshof gemeldet werden. Nicht dem Buchstaben des Gesetzes, sondern dem Geist des Gesetzes nach, so Kraker. Den Rechenschaftsbericht für das Jahr 2017 werde sie noch vor der Wahl vorlegen, dafür habe sie Ressourcen zusammengelegt.

Krakers Resumee über die Diskussion der vergangenen Wochen: "Wir haben in Österreich eine unausgeprägte Transparenzkultur." Sie erinnerte an den Leitspruch der "Washington Post": "Im Dunklen stirbt die Demokratie". Daran möge man sich auch in Österreich orientieren.