Der scheidende Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny warnt vor einem Abflauen des Wirtschaftswachstums in Österreich - und fordert die Politik auf, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. "Wir beobachten, dass die Wirtschaft in Österreich langsamer wächst als in den letzten Jahren - keine Rezession, aber merkbar", so Nowotny in der "Zib 2" am Freitagagebend.

Außerdem erneuert der Gouverneur seine Kritik an den Plänen der gescheiterten türkis-blauen Regierung, die Bankenaufsicht unter dem Dach der Nationalbank zusammenzuführen. Das "Vieraugenprinzip", in dem Notenbank und Finanzmarktaufsicht sich die Aufgaben teilen, habe sich bewährt. Nowotny hofft, dass "diese Atempause" - die koalitionsfreie Zeit - zu einer besseren Lösung führen werde.

Nowotnys Mandat an der Spitze der Oesterreichischen Nationalbank läuft mit September aus. Ihm wird auf Wunsch der FPÖ der frühere Weltbank-Direktor Robert Holzmann nachfolgen.