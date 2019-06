Bildungsministerin Iris Rauskala will in der "Übergangsregierung" nicht die bisher von Türkis-Blau verfolgten Konzepte umstoßen. Es gehe um Stabilität und Verantwortung.

Iris Rauskala © APA/GEORG HOCHMUTH

Deutschklassen, Ziffernnoten in der Volksschule, Ethikunterricht: Das sind drei Beispiele, bei denen die neue Bildungsministerin Iris Rauskala nichts neu erfinden will. Stattdessen verfolge sie die bisherigen Ansätze weiter, sagte sie am Mittwochabend bei Armin Wolf im Zeit-im-Bild-Interview.

Als Begründung sagt sie etwa bei den Deutschklassen: "Ich möchte nichts daran ändern, weil diese Regierung eine Übergangsregierung ist." Die Deutschklassen seien noch nicht einmal ein ganzes Jahr im Einsatz, es gebe Übertrittsraten von rund 15 Prozent in den Regelunterricht. "Wir müssen vorsichtig sein mit einer ersten Verurteilung", sagt sie und ergänzt: "Die Zeit ist zu kurz für sinnvolle Veränderungen."

"Verantwortung und Stabilität"

Ob sie damit nicht - anders als von Kanzlerin Brigitte Bierlein kürzlich versprochen - Türkis-Blau einfach fortsetze? Nein, teils habe es die nun weiterverfolgten Ansätze ja schon jahrelang gegeben, etwa beim Ethikunterricht. Und bei den Ziffernnoten in der Volksschule plädiert sie ebenfalls für Kontinuität: "Machen wir nicht in diesen sechs Monaten einen Aktionismus, den dann womöglich die nächste Regierung schon wieder umdreht." Es gehe gerade im Schulwesen darum, mit "sehr viel Verantwortung in einer gewissen Stabilität" zu agieren.

Rauskala legt sich übrigens fest: Würde man sie nach der nächsten Wahl fragen, ob sie Bildungsministerin bleiben wolle, "dann würde ich ganz bestimmt Nein sagen". Denn sie sei keine Politikerin.