Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT NEUBAUER

Grünen-Bundessprecher Werner Kogler hält Schwarz-Türkis-Grün nach der Nationalratswahl aktuell für keine realistische Option: "Momentan ist das völlig unvorstellbar", meinte er im Puls 4-"Sommergespräch", das heute ab 21.10 Uhr ausgestrahlt wird.

Begründet wurde das vom Bundessprecher mit inhaltlichen Differenzen mit der ÖVP: "Die müssten einen ganz weiten Weg hinlegen." Umweltpolitisch habe die Volkspartei nämlich die Zeit um Jahrzehnte zurückgedreht. Zudem produziere sie absichtlich Kinderarmut. Immerhin konzedierte der Grünen-Chef, dass man sich im Falle eines Nationalratseinzugs Sondierungen nicht verweigern würde.

Bisher kein Gespräch mit Pilz

Was eine mögliche Kooperation mit der Abspaltung Liste JETZT angeht, blieb Kogler vage. Zunächst müsse sich die Gruppierung in dieser Sache überhaupt einigen. Mit Listengründer Peter Pilz hat Kogler in der Angelegenheit zumindest bisher kein Gespräch geführt. Ob ein solches folgen könnte, ließ der Grüne Bundessprecher offen.

Ausweichend antwortete Kogler zum Reizthema Cannabis-Legalisierung: "Ich bin da nicht endgültig festgelegt." Jedenfalls wollten die Grünen, dass Straffreiheit hergestellt werde, wenn man Cannabis nur in kleinen Mengen konsumiert habe.