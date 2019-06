Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May liegt der erklärte Brexit-Befürworter Boris Johnson auch in der dritten Auswahlrunde vorn.

Boris Johnson © (c) APA/AFP/NIKLAS HALLE´N (NIKLAS HALLE´N)

Der frühere Außenminister Boris Johnson vereinigte am Mittwoch 143 Stimmen auf sich. Der derzeitige Außenminister, Jeremy Hunt, kommt mit 54 Stimmen auf den zweiten Platz, Umweltminister Michael Gove mit 51 Stimmen auf den dritten Platz. Innenminister Sajid Javid landete mit 38 Stimmen auf den vierten Rang.

Entwicklungshilfeminister Rory Stewart schied aus.

Favorit Boris Johnson

Boris Johnson hatte am Dienstag bei der zweiten Wahlrunde in der Fraktion 126 der 313 Stimmen aus der Tory-Fraktion erhalten.

Die Anzahl der Bewerber soll in zwei weiteren Wahlgängen am Donnerstag auf zwei reduziert werden. In einer Stichwahl haben dann die etwa 160.000 Parteimitglieder das letzte Wort. Johnson gilt dafür bereits als gesetzt.

Fraglich ist, wer gegen ihn antreten wird. Noch rechnen sich alle verbliebenen Bewerber Chancen aus. Außenminister Jeremy Hunt hatte am Dienstag 46 Stimmen erhalten, nur knapp dahinter lag Umweltminister Michael Gove mit 41 Stimmen. Am ehesten wurde daher am Mittwoch mit einem Ausscheiden von Entwicklungshilfeminister Rory Stewart (37 Stimmen) oder Innenminister Sajid Javid (33) gerechnet.