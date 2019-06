Facebook

© APA/ROLAND SCHLAGER

Ex-Innenminister Herbert Kickl geht bei der bevorstehenden Nationalratswahl als Spitzenkandidat der FPÖ Niederösterreich ins Rennen. Das gab die Landespartei heute bekannt. Der gebürtige Kärntner, der in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten Land) lebt, sei die „beste Wahl für Niederösterreich“, wie der geschäftsführende Landesparteiobmann Udo Landbauer bei der Präsentation am Mittwoch in St. Pölten erklärte. Für Kickl spreche unter anderen, dass er als Innenminister „mit dem rot-schwarzen Asylchaos aufgeräumt“ habe, so Landbauer.

Bei der letzten Nationalratswahl 2017 war Kickl auf dem zweiten Listenplatz angetreten. Dort steht diesmal FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Auf Platz drei kandidiert der niederösterreichische Landtagsabgeordnete Michael Schnedlitz.

Weitere Informationen in Kürze.