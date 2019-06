"Keine Mehrheit gegen ÖVP"Kurz' Wahlziel : "Keine Mehrheit für rot-grün-pink und rot-blau"

Der ehemalige Bundeskanzler wünscht sich in einem Interview, dass nach der Wahl keine Mehrheit gegen ihn im Nationalrat möglich ist.

Der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz bei seiner Abwahl durch das Parlament. © APA/AFP/ALEX HALADA

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat ein konkretes Wahlziel formuliert. In einem Interview mit der "Presse am Sonntag" formuliert der ehemalige Bundeskanzler und Spitzenkandidat der Volkspartei für die Nationalratswahl auf die Frage, was er aus seinem Sturz als Kanzler durch SPÖ, FPÖ und Jetzt gelernt habe:

"Wenn es Mehrheiten gegen uns gibt, dann ist die Verlockung für die anderen Parteien groß, sie zu nützen. Egal, ob es in der Bevölkerung Anklang findet oder nicht. Rot-Blau hatte rechnerisch die Möglichkeit, nicht nur mich, sondern gleich die ganze Bundesregierung abzuwählen. Und sie haben es getan. Das ist ein Ansporn für die Volkspartei, aus der Wahl am 29. September so gestärkt hervorzugehen, dass es weder eine rot-grün-pinke noch eine rot-blaue Mehrheit gegen uns geben kann. Das ist unser klares Ziel."