Interview mit Peter Sloterdijk"Das ist alles sehr österreichisch"

Nach der Ibiza-Affäre finde eine bizarre Täter-Opfer-Umkehr statt, sagt der Philosoph Peter Sloterdijk. Gleichwohl hält er die Turbulenzen in Österreich für das Symptom viel tieferer Verwerfungen.

Peter Sloterdijk © Stefan Winkler

Herr Sloterdijk, Sie haben viele Jahre lang in Wien gelebt. Wie nehmen Sie die gegenwärtigen politischen Turbulenzen in Österreich wahr?

PETER SLOTERDIJK: Meine erste Reaktion war eine Art von Erstaunen - nicht darüber, dass so enthüllende Dokumente über den Herrn Strache aufgetaucht sind, sondern dass solche Kettenreaktionen folgen konnten. Das habe ich als etwas sehr Österreichisches empfunden.