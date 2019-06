Facebook

Die NEOS haben bis zu den Neuwahlen noch konkrete Pläne. Das hat Parteichefin Beate Meinl-Reisinger in einem Interview mit dem "Ö1-Morgenjournal" gesagt. Dennoch ginge es jetzt einmal um etwas anderes in Sachen Demokratie. "Ich wünsche mir jetzt erst einmal, dass Ruhe einkehrt", sagt Meinl-Reisinger. Die Parteichefin verwies noch einmal darauf, dass die NEOS beim Misstrauensantrag gegen die vorhergehende Regierung nicht mitgestimmt habe. Bei der Aufstellung der Übergangsregierung sieht sie Defizite und spricht von einem "rot-blau-schwarzem Machtkartell". Ihre Partei sei bei der Besetzung der Ministerposten jedenfalls nicht gefragt worden. Die Fachkompetenz der benannten Minister will sie damit allerdings nicht in Abrede stellen.

Doch was steht nun konkret an. Für Meinl-Reisiniger steht dabei die Frage: "Was geht noch?" im Vordergrund. Die Neos wollen nach ihren Worten die Parteifinanzen, die Finanzen der Vorfeldorganisationen und Vereine offenlegen. Dies sei die Konsequenz der Ibiza-Affäre, den Sumpf offenzulegen Der Rechnungshof soll in die Bücher schauen können und es müsse "abstreckende Sanktionen" geben. Denn das Strafrecht sei die einzige Sprache, "die manche Herrschaften verstehen". Ein Vorstoß beim Rauchverbot wollen die NEOS bis zum Herbst ebenso unternehmen wie auch bei der Abschaffung des Amtsgeheimnisses.

Wichtig sei ihr aber, nun keine teuren Wahlzuckerl zu verteilen. In den Verfassungsrang will sie dieses Vorhaben im Gegensatz zur ÖVP nicht. Ob sie mit der Volkspartei nach den Neuwahlen auch eine Koalition eingehen werde, ließ sie weiter offen. "In den vergangenen Wochen haben sich zu viele Menschen mit Taktik beschäftigt", betont Meinl-Reisinger. Sie wolle Sebastian Kurz nicht aus der Verantwortung lassen und das sehe sie gerade kritisch, weil der ehemalige Bundeskanzler nicht einmal im Nationalrat säße und dort seine Verantwortung annehme.