Andreas Reichhardt: Paintballspiele "aus heutiger Sicht bedauerlich und undenkbar" © APA/ROLAND SCHLAGER

Übergangs-Verkehrsminister Andreas Reichhardt nahm am Montag per Aussendung zu den Fotos Stellung, die ihn mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in Jugendjahren bei an Wehrsportübungen erinnernden "Waldspielen" zeigen. Er würde aus heutiger Sicht keinesfalls bei Paintballspielen wie seinerzeit mitmachen, stellte er kurz nach seiner Angelobung fest.

Diese Fotos seien vor 30 Jahren gemacht worden, "das kann ich nicht mehr rückgängig machen", konstatierte der bisherige Generalsekretär Norbert Hofers (FPÖ) im Verkehrsministerium. Aber: "Das, was man dort sieht ist aus heutiger Sicht für mich nicht nur bedauerlich sondern auch undenkbar." Reichhardt machte im Verkehrsministerium Karriere, letzter Höhepunkt war seine Ernennung zum Generalsekretär unter Ex-Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ).

Alt-Bundespräsdient Heinz Fischer zeigte sich in der ZiB 2 des ORF "leicht irritiert" über die Entscheidung für Reichhardt, "verlässt" sich dabei aber voll auf Kanzlerin Brigitte Bierlein und Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er selbst hätte vielleicht noch länger gesucht, "vielleicht noch nach einer weiteren Frau".