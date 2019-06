Facebook

Der neue Innenminister Wolfgang Peschorn, Leiter der Finanzprokuratur © APA/HELMUT FOHRINGER

Er ist Wiener, und auch ein bisschen Steirer. Er ist einer der höchsten Beamten, und jetzt auch ein bisschen Politiker. Er ist Jurist, und gleichzeitig einer der intimsten Kenner des politischen und wirtschaftlichen Who is Who in Österreich, ohne mit irgendwelchen Promis intim zu sein: Wolfgang Peschorn, ist der Mann, den die neue Kanzlerin Brigitte Bierlein und Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Überraschungscoup aus dem Hut zauberten - jener Mann, der als Interims-Innenminister eine Schlüsselstelle im Übergangs-Kabinett einnehmen wird.