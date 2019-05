Facebook

Thomas Drozda und Herbert Kickl © (c) APA/ROBERT JÄGER

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda hat eine Einigung zwischen den Sozialdemokraten und den Freiheitlichen im Nationalrat über einen gemeinsamen Wunschwahltermin bestätigt. Demnach soll es am 29. September zu vorgezogenen Nationalratswahlen kommen, berichtet der "Kurier" in seiner Online-Ausgabe. Schon in der Sondersitzung des Nationalrats mit dem Misstrauensvotum gegen die ÖVP-geführte Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte ein Bild von Drozda und FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl die Runde gemacht und etwaige Spekulationen angeheizt.