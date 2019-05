Gefälschtes Video"Flüchtlinge durchgewunken": Fake News vor der Wahl

Vor der Wahl wird mit allen Mitteln Propaganda gemacht, sogar mit einem falschen Video, in dem vom unkontrollierten Durchwinken von Flüchtlingen am Schwechater Flughafen die Rede ist. Der Urheber ist unbekannt.

© APA/HERBERT NEUBAUER

In einem Video, welches auf Facebook und via WhatsApp versendet wird, werden besorgniserregende Zustände am Flughafen Wien/Schwechat beschrieben. Am Flughafen Schwechat seien "die Grenzen geöffnet worden", Flüchtlinge dürften "frei einreisen, ohne Kontrolle". Der Befehl sei "von der ÖVP" ergangen, die "Verrat am Bürger" betreibe. Der Protagonist des Videos orakelt über "interne Quellen“, Verschleierung und Kontrollverlust.

Das Video ist natürlich ein Fake-Video, wie die Plattform mimikama.at betont, die sich mit Verifizierung und Falsifizierung solcher Schmäh-Geschichten beschäftigt.

Auch der Flughafen stellte eine Mitteilung ins Netz, wonach alles in bester Ordnung ist in Schwechat.

Im Vorfeld der EU-Wahl wird möglichen Fake-News, die viral die Runde machen, auch von den Sozialen Medien besondere Aufmerksamkeit zuteil. Insbesondere Facebook hat seine Kontrollen verstärkt, doch immer öfter machen solche Falschnachrichten über Whatsapp & Co. die Runde, abseits der Öffentlichkeit.