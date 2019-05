Facebook

Kurz und Löger © (c) APA/HANS KLAUS TECHT

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) droht am Montag wegen der Ibiza-Affäre der Sturz durch den Nationalrat. Damit beträte Österreich auch europapolitisch absolutes Neuland, weil unklar ist, wer am Dienstagabend zum Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel fährt. Während Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) von einer Kurz-Teilnahme ausgeht, geben sich Bundeskanzleramt und Hofburg bedeckt.

Die Möglichkeiten im Überblick: