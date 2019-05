Samstagfrüh sah es so aus, als wäre zu Mittag alles klar: Neuwahlen. Doch noch war es nicht so weit. Zuvor musste erst die Schuldfrage geklärt werden. Thomas Götz zeichnet die Geschehnisse nach.

Proteste vor dem BUNDESKANZLERAMT © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Dass der freiheitliche Parteichef nach den Enthüllungen in der „Süddeutschen Zeitung“ und im „Spiegel“ nicht zu halten sein würde, schien am Morgen nach einer arbeitsreichen Nacht klar. Am Vormittag, ehe noch Vizekanzler Heinz-Christian Strache zum Gespräch zu Bundeskanzler Sebastian Kurz geladen war, sickerte schon der Name seines Nachfolgers durch: Norbert Hofer sollte die Partei weiterführen und als Vizekanzler retten, was zu retten war. Der Zeitplan schien auch klar: Strache spricht um zwölf, der Kanzler um eins - und Ende. Doch es sollte anders kommen.

