Luca Kaiser (SPÖ), Claudia Wolf-Schöffmann (ÖVP), Elisabeth Dieringer-Granza (FPÖ), Olga Voglauer (Grüne), Cristina Tamas (KPÖ) und Christian Pirker (Neos) stehen am Mittwoch Rede und Antwort.

Eu-Wahl am 26. Mai © artjazz - stock.adobe.com

Der Wahlkampf zur EU-Wahl am 26. Mai tritt in seine heiße Phase. Voraussichtlich 18 Österreicher werden in der nächsten Legislaturperiode ins EU-Parlament einziehen, ob auch Kärntner darunter sein werden, ist mehr als ungewiss. Aus heutiger Sicht ist keiner der Kandidaten auf einem wählbaren Listenplatz.

Gänzlich ausgeschlossen ist es aber nicht - Luca Kaiser von der SPÖ ist auf Platz 9 der SPÖ-Liste zu finden, ÖVP-Kandidaten Claudia Wolf-Schöffmann auf Platz 10 gereiht, FPÖ-Kandidatin Elisabeth Dieringer-Granza an sechster Stelle. Ein Einzug der Kärntner Kandidaten von Grüne, Neos und KPÖ wohl unmöglich.

Am Mittwoch steigt um 19 Uhr auf der Eventplattform der Kleinen Zeitung in Klagenfurt die Elefantenrunde der Kärntner Spitzenkandidaten: Luca Kaiser (SPÖ), Claudia Wolf-Schöffmann (ÖVP), Elisabeth Dieringer-Granza (FPÖ), Olga Voglauer (Grüne), Cristina Tamas (KPÖ) und Christian Pirker (Neos) stehen Rede und Antwort. Die Diskussion wird live auf kleinezeitung.at übertragen, der Eintritt ist frei. Adolf Winkler und Uwe Sommersguter moderieren die Diskussionsrunde.