Michael Chalupka ist neuer Bischof © (c) APA/GEORG HOCHMUTH

Bei der Wahl des neuen Bischofs der Evangelischen Kirche A.B. hatte sich am Samstagabend lange kein Ergebnis abgezeichnet. Kurz nach 20 Uhr, nach dem zwölften Wahlgang war es klar: Michael Chalupka ist der neue evangelische Bischof. 62 Stimmen waren in diesem Wahlgang abgegeben worden, eine Stimme war ungültig. 47 Synoden-Vertreter stimmten für Chalupka, 14 für Hochmeir.

Der 58-jährige gebürtige Grazer nahm die Wahl "mit Freude und Dankbarkeit" an. Er tritt Anfang September die Nachfolge von Michael Bünker an.

Der Kärntner Superintendent Manfred Sauer hatte seine Kandidatur bei der Bischofswahl der Evangelischen Kirche nach dem sechsten Wahlgang zurückgezogen. Er lag in den Urnengängen zuvor stets deutlich hinter seinen Konkurrenten Michael Chalupka und Andreas Hochmeir.

Michael Chalupka Michael Chalupka wurde 1960 in Graz geboren, war Pfarrer in Mistelbach, steirischer Fachinspektor für Religionsunterricht, von 1994 bis 2018 Direktor der evangelischen Hilfsorganisation Diakonie und ist seitdem Geschäftsführer der Diakonie Bildung. Die zunehmende Säkularisierung und das Abdrängen von Glauben und Kirche ins Private hält Chalupka "für eine zentrale Herausforderung, vor der wir als Evangelische Kirche stehen."

Auch nach Sauers Rückzug war vorerst nicht abzuschätzen, welcher der beiden verbliebenen Kandidaten dem scheidenden Bischof Michael Bünker nachfolgen würde. Eine Favoritenrolle für Chalupka oder Hochmeir ließ sich aus den vorangegangenen Ergebnissen nicht unbedingt ablesen. In der fünften Runde erhielt Chalupka 28 der 64 Stimmen, für Hochmeier votierten 26 Synoden-Vertreter und für Sauer zehn. In der sechsten Wahlrunde erhielt Chalupka 34 Stimmen, Hochmeir 24 und Sauer fünf.

Daraufhin erklärte der Kärntner Superintendent seinen Rückzug: "Ich danke Ihnen für das Vertrauen", sagte er unter dem Applaus der Synoden-Vertreter.

Zwei-Drittel-Mehrheit

Nach der fünften Wahlrunde war die Wahl für eine Personaldebatte unterbrochen worden. Der noch amtierende Bischof Michael Bünker appellierte davor in einer kurzen Rede an die Synoden-Vertreter, noch am Samstag eine Entscheidung herbeizuführen. Sollte es nach 14 Wahlgängen keine Zweidrittel-Mehrheit für einen der Kandidaten geben, so müsste die Wahl komplett neu ausgerichtet werden.

Bünker ist noch bis Ende August im Amt, danach soll ihm der an diesem Samstag zu wählende neue Bischof nachfolgen. Gibt es heute Abend keine Entscheidung, so wird ab September der dienstälteste geistliche Oberkirchenrat die Vertretung Bünkers übernehmen.

