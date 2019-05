Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mauthausen © APA/HELMUT FOHRINGER

In der Hofburg in Wien läuft heute die offizielle Gedenkveranstaltung der Republik in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus. Teilnehmer sind unter anderem Bundeskanzler Sebastian Kurz, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, mehrere Minister sowie SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder.

Erst dieser Tage hatte ja eine Studie für Debatten gesorgt, wonach Österreichs Schüler grobe Wissenslücken zum Holocaust haben.

Hier können Sie die Gedenkveranstaltung derzeit live mitverfolgen: