Kurz und die FPÖ"Bild" attestiert Regierung "irres Ösi-Theater"

Die deutsche "Bild"-Zeitung fasst die jüngsten Ereignisse rund um das "Ratten-Gedicht" und das Vilimsky-Interview im ORF als "Polit-Schauspiel in vier Akten" zusammen.

Screenshot "Bild" ©

Die Vorgänge der letzten Tage rund um die FPÖ finden nun auch in der medialen Berichterstattung im Nachbarland Deutschland Niederschlag. Die deutsche Zeitung "Bild" verpackte das FPÖ-"Rattengedicht" und die öffentliche Drohung von FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky gegen ORF-Moderator Armin Wolf in ein "Polit-Schauspiel in vier Akten" unter dem Titel "Irres Ösi-Theater".

Den "ersten Akt" bildet ein umstrittenes Posting von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Akt zwei das "Ratten-Gedicht", in Akt drei geht es um die Drohung gegen Wolf in Akt vier beschäftigt sich mit der Kritik von ORF-Stiftungsrat Norbert Steger (FPÖ) an Wolf.

Das FPÖ-"Ratten-Gedicht" hatte bereits vergangene Woche für internationale Schlagzeilen gesorgt. Die "Bild"-Zeitung vermerkt am Ende des Artikels die Worte "Fortsetzung folgt".