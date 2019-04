Das "Gedicht" entspreche nicht den Werten und der Sprache der Österreichischen Bundesbahnen, so Bahn-Chef Andreas Mathä.

Der als FPÖ-Vizebürgermeister der oberösterreichischen Bezirksstadt Braunau zurückgetretene "Ratten-Gedicht"-Autor Christian Schilcher könnte nun auch Probleme mit seinem Arbeitgeber ÖBB bekommen. Die Staatsbahn prüft derzeit die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen ihn, schreibt der "Kurier" (Samstagsausgabe) unter Berufung auf ÖBB-Chef Andreas Matthä.

"Wir schauen uns an, ob es Verfehlungen gibt", wird Matthä im Bericht zitiert. "Wenn dem so ist, dann wird es die Wege gehen, die es zu gehen hat." Festlegen, ob Schilcher womöglich gehen muss, wollte sich Matthä nicht, er sprach aber von etwaigen Maßnahmen wie Ermahnung, Strafe oder Versetzung, so der "Kurier". Disziplinarverfahren seien manchmal nötig. Das "Gedicht" entspreche nicht den Werten und der Sprache der Österreichischen Bundesbahnen.