SPÖ-Soziallandesrätin Doris Kampus: Wirbt um Unterstützung der ÖVP © Stefan Pajman / ballguide

Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) ist vorsichtig, was die nächsten Schritte in der Steiermark betrifft: Bei der Umsetzung der Sozialhilfe neu auf Landesebene will sie versuchen, die eine oder andere Härte zu mildern, aber sie ist auf den Koalitionspartner, die ÖVP, angewiesen. „Ich will niemanden vor den Kopf stoßen und überrumpeln, wir treten erst in Verhandlungen ein.“ Kampus' Hauptansprechpartner ist ÖVP-Landesrat Christopher Drexler.

