© APA/HELMUT FOHRINGER

Der Braunauer Vizebürgermeister aus den Reihen der FPÖ, aus dessen Feder das "Ratten-Gedicht" stammt, ist zurückgetreten. "Gut so", lautet der knappe Kommentar von FPÖ-Generalsekretär und EU-Spitzenkandididat Harald Vilimsky. Der Text sei "jenseitig", aber dem Autor vermutlich "witzig" vorgekommen. Er habe das Leben nicht zum ersten Mal aus der Perspektive einer Ratte betrachtet, diesmal aber das Problem der Migration "in seine Phantasiewelt hineingeholt". "Das würden wir", sprich die FPÖ, so Vilimsky, "so nie akzeptieren".

