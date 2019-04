Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Will die jetzige Regelung nicht akzeptieren: Bischof Michael Bünker © APA/GEORG HOCHMUTH

Kein Feiertag für niemanden - das ist das, was aus der Klage gegen die Karfreitagszulage der Evangelischen und Altkatholiken, für die der Karfreitag bisher ein Feiertag herausgekommen ist. Man kann einen der ohnehin zustehenden Urlaubstage, die normalerweise einvernehmlich mit dem Arbeitgeber vereinbart werden, erzwingen, als "persönlichen Feiertag", doch davon machten nur wenige Gebrauch. In verschiedenen Ländern und Gemeinden wurde wie bisher allen freigegeben, zumindest der halbe Tag. Auch die Bundesregierung nahm heute überwiegend frei.

Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker ist froh, dass zumindest nicht der halbe Feiertag ab 14 Uhr herausgekommen ist, der hätte nämlich bedeutet, dass viele die vormittäglichen Gottesdienste nicht hätten besuchen können. Im Interview mit dem Morgenjournal erklärte Bünker, dass die evangelische Kirche die aktuelle Regelung weiter bekämpfen werde. Man werde den Verfassungsgerichtshof anrufen, das sei beschlossen worden, und zwar noch im Laufe des Mai.

Opfer kapitalistischer Überlegungen

Es sei grundsätzlich zu hinterfragen, wie es geschehen könne, dass die Frage religiöser Feiertag kapitalistischen Überlegungen zum Opfer fallen könne. Durch die Streichung des Feiertags und die Einführung eines "persönlichen Feiertags" für alle, der als Urlaubstag zu nehmen ist, werde "die öffentliche Religionsausübung radikal

individualisiert und privatisiert", hatte Bünker schon tags zuvor erklärt. Was die Diskussion gebracht habe: Eine neue, gemeinsame Besinnung auf die Bedeuteung des Karfreitages, darauf, dass man das Leid in aller Welt zu sehen, dass man, wo man kann, helfen müsse.

Friedlicher Protest der Kirchen

Die Kirchen treffen heute Mittag in der Wiener Innenstadt zu einem friedlichen Protest zusammen, die SPÖ beendete am Gründonnerstag ihre Aktion "Karfreitag für alle", nachdem sie eine Woche lang mobilisiert hatte. "Die

Regierung hat den Menschen den freien Karfreitag genommen. Während sich Kurz, Strache und Co. am Karfreitag Urlaub gönnen, müssen die ÖsterreicherInnen arbeiten. Ein klarer Beweis, dass die Interessen der Menschen für ÖVP und FPÖ nichts zählen. Ihnen geht es nur um die Wünsche der Großkonzerne und der Wirtschaft", kritisiert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

Parteigeschäftsführer Thomas Drozda erinnerte einmal mehr daran, dass die Bundesregierung mit Kanzler Sebastian Kurz und Minister Gernot Blümel den Österreichern eigentlich versprochen hatte, "niemandem etwas wegnehmen zu wollen".

Für sechste Urlaubswoche

Für AK Präsidentin Renate Anderl ist der Umstand, "ass die Regierung den ArbeitnehmerInnen einen freien Tag zusätzlich nicht gönnt, völlig unverständlich" - schließlich arbeiteten Vollzeitkräfte hierzulande laut EU-Statistikbehörde Eurostat jährlich um eine ganze Woche und zwei Tage mehr als etwa im exportstarken

Deutschland. "Wir werden uns daher auch weiter für eine Verkürzung der Arbeitszeit einsetzen, etwa in Form einer leichteren Erreichbarkeit

der sechsten Urlaubswoche."