192 Indonesier wählten in bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt.

Wahl in Indonesien

Amtsinhaber Joko Widodo bei der Wahl © AP

Bei der Präsidentenwahl in Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, liegt der Amtsinhaber Joko Widodo in Führung. Nach Auszählung von rund 51 Prozent der Stimmen soll Joko mit 13 Prozent vor seinem Herausforderer, dem Militärgeneral Prabowo Subianto liegen, wie das Meinungsforschungsinstitut CSIS am Mittwoch kurz nach dem Urnengang bekanntgab.

Dem "Zentrum für Strategie und Internationale Studien" (CSIS) zufolge kommt Joko auf 56,7 Prozent, Prabowo auf 43,4 Prozent. Erste offizielle Ergebnisse werden noch im Laufe des Tages erwartet. Das offizielle Endergebnis wird erst im Mai bekanntgegeben.

192 Millionen Wahlberechtigte

192 Millionen Wahlberechtigte waren am Mittwoch dazu aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt, hunderte Parlamentsabgeordnete und tausende kommunale Volksvertreter zu bestimmen. Dafür stehen in der drittgrößten Demokratie der Erde 800.000 Wahllokale zur Verfügung, die von zwei Millionen Sicherheitskräften bewacht werden.

Indonesien, das zum Kreis der großen Industrie- und Schwellenländer (G-20) zählt, ist mit über 260 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt.