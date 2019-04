Facebook

Drei Mitglieder der Regierung sind evangelisch - und keiner von ihnen wird am Karfreitag arbeiten. Wie die "Krone" berichtet, werden Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, Bildungsminister Heinz Faßmann und Verkehrsminister Norbert Hofer am Karfreitag nicht arbeiten.

Hartinger-Klein gönnt sich einen kurzen Osterurlaub, am Karfreitag werde sie einen Gottesdienst besuchen. An diesem Tag werde sich auch Faßmann einen "persönlichen Feiertag" nehmen, Hofer weilt mit seiner Familie am Karfreitag in Slowenien.

Zwar nicht evangelisch, aber dennoch auf Urlaub werden auch Justizminister Josef Moser und Außenministerin Karin Kneissl sein. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß wird in ihrer südsteirischen Heimat sein, Kanzleramtsminister Gernot Blümel und Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird man am Karfreitag ebenfalls nicht im Büro antreffen. Bundeskanzler Sebastian Kurz wird zum Tourengehen und Snowboarden in Tirol sein.