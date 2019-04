Facebook

Justizminister Bill Barr sieht Donald Trump reingewaschen, so mancher Ermittler sieht das anders © AP

Der Abschlussbericht des US-Sonderermittlers Robert Mueller zur Russland-Affäre wird am Donnerstag veröffentlicht. Das kündigte das US-Justizministerium am Montag an. Allerdings will das Ministerium den Bericht nur in redigierter Form publik machen, manche Passagen sollen geschwärzt werden.

Nach fast zweijährigen Ermittlungen hatte Mueller seinen fast

400-seitigen Abschlussbericht am 22. März dem Justizministerium

vorgelegt. Laut der von Justizminister Bill Barr zwei Tage danach

veröffentlichten Zusammenfassung fand Mueller keine Beweise dafür, dass Donald Trumps Team während des Wahlkampfs 2016 mit Russland zusammenarbeitete, um den Ausgang zugunsten des heutigen Präsidenten beeinflussen.

Zu der Frage, ob Trump später im Amt die Ermittlungen zu der

Russland-Affäre behinderte, legte sich Mueller nach Darstellung

Barrs nicht fest. Der Minister folgerte daraus, dass es keine

ausreichenden Anhaltspunkte für eine Straftat des Präsidenten gebe.

Die "New York Times" berichtete jedoch Anfang April, dass manche

Mitglieder des Mueller-Teams wegen Barrs Darstellung der

Ermittlungsergebnisse frustriert seien. Die Ergebnisse seien für den

Präsidenten "besorgniserregender" als dies der Minister beschrieben

habe.

Bei Veröffentlichung des Berichts sollen laut Barr unter anderem

solche Stellen geschwärzt werden, die "sensible Quellen und

Methoden" der Ermittler enttarnen könnten. Ebenfalls unkenntlich

gemacht werden sollen demnach Passagen, in denen es um Vorgänge geht, die derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen oder von Gerichtsverhandlungen seien.