© APA/HERBERT NEUBAUER / APA-POOL

Kardinal Christoph Schönborn sieht die Umwandlung der Mindestsicherung zur neuen Sozialhilfe offenbar mit Sorge. Alleinerziehende seien durch die Reform besonders betroffen. In seiner am Freitag erschienenen "Heute"-Kolumne richtet er einen Appell an den "Gesetzgeber", nicht bei dieser "besonders belasteten Gruppe" zu sparen. "Sie verdienen jede Hilfe, menschlich und finanziell", so der Kardinal.

"Ich habe größte Hochachtung vor den Alleinerziehenden, vor ihrer Tapferkeit, der Ausdauer, den vielen Opfern, die sie für ihre Kinder bringen", erklärte Schonborn. Dies Gruppe gehöre zu den "am meisten Armutsgefährdeten".

Die Bundesländer haben unterdessen Sozialministerin Beate Hartinger-Klein um Aufklärung darüber ersucht, wie nun die Frage der Spenden für Sozialhilfebezieher definitiv geregelt werden soll. Das Bundes-Grundsatzgesetz sehe nämlich im derzeit versandten Text keine Ausnahmeregeln vor.